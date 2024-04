ll campo sportivo di San Romualdo | Da rivedere la sua gestione Sia aperto all’uso pubblico

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 16 aprile 2024) Riapertura dell’impianto, disponibilità dell’area allo sgambamento cani, attività di addestramento dei cani da limitare alle ore serali. Fa discutere - ed è oggetto di una lettera al sindaco di Ravenna di cui è prima firmataria Valeria Casadio e sottoscritta da 40 residenti - ladeldi San"Luca Benedetti" che, attualmente, riserva la disponibilità dell’impianto solo all’associazione Stella Azzurra per l’attività calcistica e all’associazione Vismara per "il corso annuale di addestramento cani in orario serale", come previsto dal progetto gestionale approvato dal Comune. I cittadini di Sanchiedono, invece, che l’impianto sia "rianche...