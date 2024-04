Liz Truss rivela le ultime parole della regina Elisabetta prima di morire | “Le ho impresse nel cuore”

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 16 aprile 2024) Pubblicato il 16 Aprile, 2024 Afferma di avere avuto un dono prezioso, un privilegio. Quello di ascoltare ledi. Lei non è un personaggio qualsiasi. E’ Liz, l’ex premier britannica. La politica fedele a Boris Johnson per lavolta hato degli affascinanti retroscena dell’incontro avuto il 6 settembre 2022 con l’amata regnante due giornidi quell’addio che colse sorpresa il mondo. A Balmoral, in Scozia, trascorse una ventina di minuti parlando di politica. Nonostante fosse visibilmente sofferente, fragile, lala accolse col sorriso sulle labbra e le diede alcuni consigli su come affrontare il ...