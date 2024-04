LIVE Tour of the Alps 2024 | tappa di oggi in DIRETTA | sfida per la classifica | attesa per Tiberi

(Di martedì 16 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELOF THEBuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladella secondadelof the, breve corsa a tappe che si svolge all’interno del nostro Paese e delle vicine Austria e Svizzera, in questa settimana che porta ulteriormente vicini allo start del Giro d’Italia. Si va da Salorno a Stans, per un totale di 191 km. Frazione che si preannuncia “nervosa”, visto il profilo altimetrico della, che prevede anche lo sconfinamento in Austria. Si partirà con un tratto di 30 km tutti i leggera salita fino a Bolzano, poi rotta verso Vipiteno e successivamente il GPM del Brennero (13,4 km con ...

