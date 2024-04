LIVE Sonego-Fonseca 6-7 | 3-4 | ATP Bucarest 2024 in DIRETTA | azzurro appeso a un filo nel 2° set

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 16 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI ARNALDI-BAEZ (4° MATCH DALLE 11.00) LADI COBOLLI-NADAL DALLE 16.00 30-0 Buon kick, dritto inside in e chiusura con lo schiaffo! 15-0 Servizio e dritto a sventaglio sulla riga! 4-3 Ace (3°). 40-15 Servizio e dritto. 30-15 Torna a mettere peso sul dritto. Lungo quello diin arretramento. 30-0 Servizio e dritto. 15-0 Bellissimo rovescio diagonale del brasiliano. 3-3 Brutto passante dicon il rovescio. Altro regalo su un altro serve&volley orribile di! A-40 Servizio e dritto!!!! 40-40 Sciocchezza di. Due passi dentro il campo e rovescio out. ...