LIVE – Paolini-Errani 1-0 | primo turno Wta Stoccarda 2024 | RISULTATO in DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 16 aprile 2024) Ile latestuale di, incontro valevole per ildel WTA 500 di. Secondo confronto in carriera tra le due azzurre, che vanno a caccia del pass per il secondoper sfidare la vincente del match Jabeur-Kudermetova. Jasmine sta vivendo un’ottima stagione e punta a consolidare la sua posizione in classifica e continuare ad affermarsi nei tornei di prestigio. Sarita ha invece ribadito il suo feeling con la terra rossa, superando le qualificazioni con tanto di vittoria ai danni della più quotata Kalinskaya. La giocatrice toscana partirà ampiamente favorita, tuttavia il match non si preannuncia a senso unico. Sportface.it seguirà iltra ...