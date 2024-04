LIVE Efes Istanbul-Virtus Bologna 36-35 | Eurolega basket 2024 in DIRETTA | bolognesi in scia ai turchi | un solo punto di svantaggio all’intervallo lungo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 16 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASi chiude anche il secondo quarto: dopo 20? il punteggio dice 36-35 in favore dell’, la mac’è! 36-35 Inchiodata di Ante Zizic: larimane a contatto grazie alla panchina! 36-33 Will Clyburn torna a segnare: 20 punti per lui ed un possesso pieno di vantaggio per l’! 33-33 2/2 per Achille Polonara ai liberi: ancora parità! 33-31 Shane Larkin segna il suo primo canestro dal campo: contro-sorpasso dei, time-out di coach Banchi! 31-31 POLONARAAAAA! LA BOMBA DEL PAREGGIOOOOOOOOO 31-28 Piazzato di Jones: +3! 29-28 1/2 per Tyrique Jones: nuovo vantaggio. 28-28 Dentro il libero di ...