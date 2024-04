LIVE Efes Istanbul-Virtus Bologna 27-25 | Eurolega basket 2024 in DIRETTA | match ancora in equilibrio nel secondo quarto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23-21 SHENGELIAAAAA! LA BOMBAAAAAAAAA 23-18 SHENGELIA CON LA SCHIACCIATA BIMANE: REAZIONE VIRTUS, -5 E TIME-OUT Efes . 23-16 Lundberg in transizione: quattro ... (oasport)

Il LIVE in DIRETTA di Efes-Virtus Bologna, sfida valida per i play-in dell’Eurolega 2023/2024 di basket. Trasferta complicatissima per le Vu Nere, che sono giunte all’ultima chiamata per provare a ... (sportface)