LIVE Cobolli-Nadal | ATP Barcellona 2024 in DIRETTA | si comincia con lo spagnolo al servizio

(Di martedì 16 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SONEGO-FONSECA DALLE 10.00 LADI ARNALDI-BAEZ (4° MATCH DALLE 11.00) 16:50 In corso il riscaldamento prepartita. Tra poco più di 4 minuti via al match con l’iberico al. 16:48 Calorosissima l’accoglienza che il popolo diha riservato al tennista a cui è intitolato il campo principale. 16:46 Accolti dal fragoroso applauso del pubblico entrano in campo Flavioe Rafael! 16:43 Quello che ci apprestiamo a commentare sarà il primo confronto diretto tra l’azzurro e l’iberico, con il vincente del match che troverà al secondo turno l’australiano Alex De Minaur. 16:41 Uno splendido sole si affaccia sulla bellissima città ...