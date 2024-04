LIVE Cobolli-Nadal | ATP Barcellona 2024 in DIRETTA | il romano affronta il rientrante re della terra rossa

(Di martedì 16 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti nellatestuale del match di primo turno dell’ATP 500 diche vedrà opposto Flavioallo spagnolo Rafael. Primo confronto diretto tra i due, con il vincentesfida che troverà al secondo turno l’australiano Alex De Minaur, testa di serie numero 4 del tabellone., ventiduenne fiorentino, si presenta a questo appuntamento dopo aver collezionato due inattese sconfitte tra Marrakech e Montecarlo. Il toscano dapprima ha lasciato strada al russo Kotov, poi al sorprendente indiano Nagal nelle qualificazioni del Masters 1000 monegasco. L’azzurro nella prima parte di stagione ha sacrificato la parentesi sudamericana sul rosso per ...

Orario Nadal-Cobolli oggi in tv, ATP Barcellona 2024: programma, canale, streaming - Seconda giornata di tabellone principale dell'ATP 500 di Barcellona ed è una giornata decisamente attesa in Catalogna: non c'è il due volte campione Carlos Alcaraz, ma c'è il ritorno in campo di Rafae ...oasport

A che ora Cobolli-Nadal a Barcellona: programma, dove vederla in tv e streaming - Nel torneo di singolare dell'ATP 500 di Barcellona 2024 di tennis, domani, martedì 16 aprile, si completerà il primo turno e scatterà il secondo: tra i match dei trentaduesimi spicca il confronto tra ...oasport

ATP Barcellona, Monaco e Bucarest: dove vedere i tornei in tv e streaming - Inizia un'altra settimana di grande tennis con undici italiani in campo in cinque tornei, tutti in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. A Barcellona attesa per il ritorno di Nadal che debutterà ...sport.sky