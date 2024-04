LIVE Cobolli-Nadal 1-4 | ATP Barcellona 2024 in DIRETTA | arriva il break dell’iberico

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 16 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SONEGO-FONSECA DALLE 10.00 LADI ARNALDI-BAEZ (4° MATCH DALLE 11.00) 15-30 Stavolta il nastro porta in corridoio il rovescio dell’italiano. 15-15 Il nastro trascina out il rovescio di. 0-15 In corridoio il dritto diin uscita dal servizio. 4-1 Game. A metà rete la risposta di rovescio del romano. 40-15 Si ferma sul nastro il rovescioin uscita dal servizio. 40-0 Non passa la smorzata di rovescio dell’azzurro. 30-0 Purtropponon riesce ad uscire dalla diagonale mancina. 15-0 Fuori giri Flavio con il rovescio lungolinea. 3-1. L’iberico guadagna ...