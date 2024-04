LIVE Arnaldi-Baez 2-2 | ATP Barcellona 2024 in DIRETTA | senza break l’inizio Condizioni molto lente | che favoriscono l’argentino

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 16 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SONEGO-FONSECA LADI COBOLLI-NADAL DALLE 16.00 2-2 Grande rovescio lungolinea vincente di. 40-30 Stecca l’azzurro il dritto in manovra. 30-30 NOO! Fantastica velocizzazione stretta dicol dritto. Rallenta il braccio sul lungolinea e lo mette in corridoio. 15-30 Prima vincente del. 0-30 Spinge benissimo con il drittoe forza l’errore dicon il dritto in allungo. 0-15 Appunto, palla corta di Matteo ed errore diin recupero, punto! Tanta terra, le palle corte si fermano praticamente, per rendere l’idea. La potenza di, sulla carta, è limitata da ...