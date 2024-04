LIVE Arnaldi-Baez 1-1 | ATP Barcellona 2024 in DIRETTA | iniziato il match

(Di martedì 16 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SONEGO-FONSECA LADI COBOLLI-NADAL DALLE 16.00 15-0 Prima vincente di. 1-1 Stecca di dritto l’azzurro. 40-15 In rete e in palleggio il dritto di Matteo. 30-15 Prima vincente. 15-15 COMICA palla corta di rovescio dell’argentino. Uno scherzo il dritto per. 15-0 Gran dritto dima errore con la smorzata, il primo. 1-0 Steccacon il dritto in manovra. 40-30 Prima vincente 30-30 Fuori il dritto di. Matteoal servizio! Giocatori in campo!! 15:35 L’azzurro ha approfittato del brutto infortunio di Arthur Cazaux, inciampato sulla riga lunga e ritiratosi sul 5-5 del primo set. Di ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-FONSECA LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-NADAL DALLE 16.00 giocatori in campo !! 15:35 L’azzurro ha approfittato del brutto infortunio di ... (oasport)

Tennis, ATP Bucarest - Sonego si arrende al baby prodigio Fonseca: passa il 17enne brasiliano - CLICCA PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI Arnaldi-BAEZ (4° MATCH DALLE 11.00) LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-NADAL DALLE 16.00 Si chidue qui la Diretta LIVE di Sonego-Fonseca, ci risentiamo ...informazione

Arnaldi-Baez, oggi Atp Barcellona 2024: dove vederla in diretta e in streaming - L'incontro di oggi, martedì 16 aprile, tra Arnaldi e Baez è il quarto a partire dalle 11, non inizierà prima delle 15.20 e sarà trasmesso in diretta sui canali Sky (Sky Sport Uno) e in streaming su ...today

LIVE Arnaldi-Baez, ATP Barcellona 2024 in DIRETTA: azzurro sfavorito contro il n. 19 del mondo, ma può giocarsela - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE del match di 2° turno dell'ATP di Barcellona tra Matteo Arnaldi e Sebastian Baez. Grandi match in C ...oasport