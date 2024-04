Liv Morgan | “Rhea ha avuto quel che merita”

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di martedì 16 aprile 2024) Nella puntata di Raw di stanotte, Livè stata intervistata nel backstage e l’oggetto del dialogo è stato l’infortunio procurato aRipley la scorsa settimana: “Tutti sono arrabbiati con me, ma perché ? Non sono io la cattiva qui” ha dichiarato Liv, proseguendo “Dov’era questa empatia quandomi infortunò la spalla costringendomi a stare fuori 8 mesi ? Da nessuna parte. Per cui occhio per occhio e dente per dente, spalla per spalla. Questo è il karma nella sua massima espressione”. La legge del taglione Nel Luglio dello scorso anno la Ripley attaccò brutalmentecausandogli un brutto infortunio che la costrinse allo stop per 8 mesi. Ciò ha spinto la vittima di allora a diventare oggi una carnefice: “haesattamente ciò che ...