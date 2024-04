L’Italia corre più della Germania | almeno per quest’anno Parola di Fmi

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di martedì 16 aprile 2024) L’attesa stavolta era più grande. Se non altro per il versante italiano, dove il governo ha da poco approvato il suo secondo Documento di economia e finanza (qui l’intervista all’economista Marcello Messori). Il Fondo monetario internazionale ha pubblicato le sue previsioni di primavera, le quali fungono tradizionalmente da termometro per l’anno in corso. Ovviamente, una robusta parte delle valutazioni di Washington, è stata riservata al, la cui crescita, Def alla mano, nel 2024 dovrebbe attestarsi all’1%, per poi salire all’1,2% nel 2025. Per questo le proiezioni dell’Fmi sono utili a capire se e come il governo italiano dovrà mettere mano ai conti (il Def reca saldi solo tendenziali, dunque al netto di ogni intervento o scostamento) per irrobustire questa o quella parte del bilancio, dalla crescita, agli investimenti. Ebbene, la buona notizia è che le ...