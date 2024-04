“L’Isola dei famosi” | paura per la concorrente che si fa male | intervengono i medici

Lunedì 15 aprile è andata in onda in prima serata su Canale 5 la terza puntata dell’ Isola dei Famosi . Un’edizione che ha portato sul piccolo schermo una ventata di novità, a partire dalla ... (tutto.tv)

Ciao Selen: Luce Caponegro è la prima eliminata a “L’Isola dei famosi 2024” - «I l primo naufrago a lasciare definitivamente L’Isola dei famosi 2024 è Luce Caponegro». Con queste parole Vladimir Luxuria ha annunciato che il nome della prima concorrente eliminata di questa edizi ...iodonna

La lite con Peppe e poi un malore in diretta per Benigno: piovono accuse sull’attore - Francesco Benigno non è amatissimo dai suoi compagni e nei primi giorni in Honduras ha già litigato con molti di loro: con Peppe è scoppiata una rissa che poteva finire molto male ...ultimenotizieflash

Isola dei Famosi 2024, pagelle: Luxuria telecomandata (5), Bastianich versione Marchese del Grillo (6), Benigno polemico (4), Elenoire amazzone (8) - Terzo capitolo de L'Isola dei Famosi 2024, cosa è successo I naufraghi dell'Honduras vivono la loro prima eliminazione, a dover abbandonare ...msn