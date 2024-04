“L’Isola dei Famosi” | la pessima notizia per Luxuria è arrivata stamattina

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di martedì 16 aprile 2024) Programmi tv. “dei”, questa mattina, martedì 16 aprile 2024, a seguito della diretta andata in onda ieri sera, lunedì 15 aprile 2024, la nuova conduttrice del reality show Mediaset, Vladimir, ha ricevuto una. Scopriamo insieme che cosa è successo.Leggi anche: “Citofonare Rai 2”, momento di panico in diretta per Simona Ventura: cos’è successo Leggi anche: “Amici”, Maria rivela un segreto di ciò che accade dietro le quinte “dei”, Marina Suma si fa male in diretta “dei”, nella serata di ieri, lunedì 15 aprile 2024, l’ammiraglia Mediaset ha trasmesso un’emozionante nuova puntata del reality show condotto da Vladimir. Come ...