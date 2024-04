“L’Isola dei famosi” | chi è il primo eliminato di questa edizione

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di martedì 16 aprile 2024) News Tv. “deiieri. È tempo di eliminazione a “dei”. Uno dei naufraghi della nuovaè tornato a casa dopo aver perso al televoto. Ad inizio puntata aveva fatto un appello per restare in gioco, ma non è servito a nulla. (Continua…) Leggi anche: “dei”, paura per la concorrente che si fa male: intervengono i medici Leggi anche: “dei2024”, la notizia su Samuel Peron: cosa sta succedendo “dei”, il riassunto della puntata di ieri Ieri sera è andata in onda la terza puntata de “dei“, reality show condotto da Vladimir Luxuria su Canale 5. ...