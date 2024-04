L’Isola dei Famosi 18 | Marina infortunata | Pietro è una furia contro la produzione

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di martedì 16 aprile 2024) La lista degli infortunati deldeisi è allungata dopo l’ultima diretta. Nel corso della prova immunità, gli autori hanno deciso di far sfidarein quanto, a detta loro, avevano lo stesso peso. La prova, tuttavia, è stata tutt’altro che una passeggiata per l’attrice, visto che si è fatta male. Immediato l’intervento dei medici, seguito poi dalla rabbia dello stesso ragazzo. Il motivo? Non avrebbe voluto fare quella prova in quanto sbilanciata.dei18: l’infortunio diIn occasione della prova immunità dell’ultima diretta dedei18 si è verificato l’ennesimo infortunio dell’edizione. Siamo appena ad una settimana di reality, ma la lista degli indisponibili tra ritiro, ...