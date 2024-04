L' Iran minaccia la chiusura dello Stretto di Hormuz ma la sua Marina non potrebbe farlo

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di martedì 16 aprile 2024) A parte lanciare massicci nuovi attacchi con droni e missili, le possibilità dell’di colpire direttamente Israele sono limitate. Il ricorso agli alleati Hezbollah e Houthi resta un’opzione, ma pensando di colpire dal mare se non addirittura di chiudere lodi, laiana (Irin) conta ufficialmente sette fregate, cinque corvette e sommergibili vetusti. Si tratta di unità poco aggiornate e non in grado di competere con quelle occidentali, soprattutto in fatto di sistemi elettronici; pertanto, in caso di scontro diretto la flotta verrebbe annientata in breve tempo. Oltre a incrociare nel Golfo Persico, per garantire sicurezza al commercio, fondamentale per rifornire la Repubblica Islamica sottoposta a misure d’embargo, le forze navaliiane operano anche nel ...