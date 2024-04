L’Iran minaccia Israele | “Pronti ad usare un’arma mai usata prima”

(Di martedì 16 aprile 2024) Roma, 16 aprile 2024 - Sedovesse rispondere all'attacco dell’altra notteè "pronto aun'arma che non ha mai usato". Le parole minacciose sono di Abolfazl Amouei, portavoce del Comitato per la Sicurezza Nazionale del Parlamento iraniano, che ha aggiunto:dovrebbe considerare i suoi passi con saggezza. Parole che non vanno sottovalutate, infatti sull'arsenale militare dell'Iran si sa molto, ma non tutto. Missili e droni contro, ma attacco preannunciato Si sa ad esempio che controTeheran ha effettuato centinaia di lanci per un periodo di circa 5 ore, con almeno 100-150 droni e 40-60 missili, di cui il 99% è stata intercettata, sia per l'avanzata tecnologia di difesa in mano a Tel Aviv che per, non va trascurato, il preavviso che comunque ...

Teheran, 16 apr. (Adnkronos) - Il presidente Iran iano Ebrahim Raisi ha affermato che il suo Paese risponderebbe in modo ampio e doloroso al minimo attacco agli interessi Iran iani. In una telefonata ... (liberoquotidiano)

Teheran, 16 apr. (Adnkronos) – Il presidente Iran iano Ebrahim Raisi ha affermato che il suo Paese risponderebbe in modo ampio e doloroso al minimo attacco agli interessi Iran iani. In una telefonata ... (calcioweb.eu)

La bomba atomica dell'Iran spaventa Israele, e non solo: il piano di Netanyahu per evitare l'attacco nucleare - La minaccia della bomba atomica dell'Iran preoccupa Israele, col premier Netanyahu che avrebbe un piano per scongiurare l'attacco nucleare da parte di Teheran ...notizie.virgilio

Ambasciatore Israele: “Iran dietro minacce ad ambasciate, anche in Italia” - "Ci sono minacce sulle ambasciate israeliane, compresa quella in Italia, e abbiamo indizi su un coinvolgimento dell'Iran in queste minacce". Lo ha detto ...lapresse

Mo: Iran minaccia risposta 'dolorosa' in caso di attacco a suoi interessi - Teheran, 16 apr. (Adnkronos) - Il presidente Iraniano Ebrahim Raisi ha affermato che il suo Paese risponderebbe in modo ampio e doloroso al minimo attacco agli interessi Iraniani. In una telefonata co ...lagazzettadelmezzogiorno