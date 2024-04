L' Iran come la Russia | Orsini avverte | il dato sui missili che fa paura

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 16 aprile 2024) Tensione altissima ed escalation a un passo. Nonostante i ripetuti appelli alla calma da parte di tutta la comunità internazionale, Israele sembrerebbe deciso a colpire l'dopo l'attacco di sabato scorso. Ad avvalorare questa tesi contribuiscono anche le parole che, secondo il sito Axios, il ministro della Difesa Yoav Gallant avrebbe pronunciato in una conversazione avuta con il capo del Pentagono Lloyd Austin. "Non c'è altra scelta se non quella di rispondere all'attacco dell'", avrebbe dichiarato. Questo è stato il tema che Bianca Berlinguer ha lanciato sul tavolo del dibattito a Prima di domani, il programma di politica e di attualità che va in onda tutte le sere su Rete 4. "C'è una spaccatura all'interno di Israele. Io inviterei tutti a non commettere errori di sottovalutazione cosìè accaduto per la ...