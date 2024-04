L’ipocondriaco che gira gli ospedali d’Italia per avere gli esami gratis al Pronto Soccorso

(Di martedì 16 aprile 2024) Un veneziano di 55 anni dal 2016 al 2023 hato setteper scroccare. Lo ha fatto lamentando «dolori alla testa, alle cervicali. Sento delle fitte al cuore, sono iperteso. Ho una brutta malattia, aiutatemi». L’uomo si presentava regolarmente neinon dicendo il suo nome, ma dando le generalità di altri due cittadini veneziani ignari di tutto. Si faceva ricoverare simulando sintomi e una volta ottenuti glise ne andava. La storia che racconta oggi il Corriere di Verona dice che glivisitati dalsono Grosseto, Chieti, Venezia, Cremona, Parma, Catania e Caltagirone. In uno è riuscito persino a farsi ricoverare in neurologia. Ma a Caltagirone è stato riconosciuto da ...

VENEZIA - Convinto di avere una grave malattia per ripetere continuamente esami e visite mediche gratuite avrebbe finto di essere malato , facendosi ricoverare in diversi ospedali italiani, fornendo... (ilgazzettino)

ipocondriaco gira gli ospedali d’Italia per fare esami gratis: denunciato - Per ripetere continuamente esami clinici e visite mediche gratuite, un 55enne ipocondriaco, convinto di avere una grave malattia, ha girato 7 ospedali d’Italia fornendo false generalità.sardegnalive

ipocondriaco gira sette ospedali in Italia per non pagare gli esami esami - L’uomo, nullafacente e senza fissa dimora, che dal 2016 al novembre 2023 ha girato sette ospedali d’Italia, presentandosi sempre al Pronto Soccorso senza documenti e recitando a voce generalità non ...parma.repubblica

Bari, incidente in A14 tra Molfetta e Bitonto: scontro tra due auto e un tir, un morto ed un ferito. Chiuso un tratto dell’autostrada - Incidente sull'A14, tra Molfetta e Bitonto - in provincia di Bari - oggi 16 aprile 2024. L'urto ha coinvolto due auto ed un tir.tag24