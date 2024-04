L' intelligence italiana cerca nuovi 007 | requisiti e come candidarsi

Leggi tutta la notizia su europa.today

(Di martedì 16 aprile 2024) ll Servizio di Informazione per la Sicurezza della Repubblica ha aperto una campagna di reclutamento per l'assunzione di nuove leve nei servizi di. Tra escalation delle tensioni a livello globale erischi per la sicurezza, i servizi di sicurezza sono infatti alla ridi...