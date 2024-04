L’innovativa piattaforma finanziaria di Finanza tech

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di martedì 16 aprile 2024) In un’epoca in cui la tecnologia si evolve a un ritmo vertiginoso, anche il settore finanziario è chiamato a reinventarsi per rimanere al passo con i tempi. In questo scenario di cambiamento e innovazione, spicca, una società che opera nel settore della tecnologiaconosciuto anche come fine un vero e proprio abilitatore tecnologico nel mondo finanziario. Dal 2021,è anche quotata in borsa Euronext Growth Milan (EGM) dal 2021 il che significa che le sue azioni sono negoziabili pubblicamente sui mercati azionari e ciò ha rappresentato un importante traguardo per l’azienda. La nuovadiche rivoluzionerà il mondo finanziario...