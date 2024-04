L'iniziativa della Roma | controlli cardiologici gratuiti all'Olimpico prima del Bologna

Oncologia/ Fondazione IncontraDonna, campagna con Gruppo Ferrovie dello Stato per la prevenzione maschile - Nel nostro Paese ogni anno si registrano oltre 208mila nuove diagnosi maschili di tumore. Il più frequente è quello alla prostata che solo nel 2023 ha colpito 41.100 uomini. Sono neoplasie in ...sanita24.ilsole24ore

Inchiesta corruzione, l'ex assessore regionale Pisicchio davanti al gip: "Estraneo a qualsiasi attività legata ad appalto" - Il legale di Pisicchio, l'avvocato Salvatore D'Aluiso, ha spiegato che il suo assistito "ha risposto alle domande", chiarendo "che rispetto alla gara il professor Pisicchio è assolutamente estraneo" e ...baritoday

Q6 e-tron presentata in anteprima mondiale all'Audi House of Progress nell'ambito della Milano Design Week - Arriverà sul mercato nel terzo trimestre del 2024 la Q6 e-tron presentata in anteprima mondiale il 15 aprile 2024 presso l'Audi House of Progress allestita in corso Venezia ...motori.ilmessaggero