L’iniziativa Bianconeri in passerella contro il cancro

(Di martedì 16 aprile 2024) Sabato sera, nella suggestiva cornice del teatro dei Rozzi, iEnrico Biancon, Alfred Hagbe e Bernardo Masini, con il capitano Tommaso Bianchi tra il pubblico, hanno preso parte all’evento ‘Facciamo squadrail’, iniziativa promossa dalla Dream Fashion, per raccogliere fondi a favore della Lilt di Siena. I giocatori della Robur sono saliti ine hanno vestito i panni di modelli indossando diversi capi e sfilando per tutto l’arco dell’evento insieme agli atleti delle altre realtà sportive del territorio senese. Il Siena ha quindi voluto ringraziare "le associazioni Lilt e Dream fashion, gli organizzatori dell’evento Teo De Bonis ed Emanuela Vigni e tutte le altre realtà sportive presenti per aver contribuito alla realizzazione di una serata all’insegna della prevenzione e della ...