L’inflazione sale | +1 | 2% su anno | aumenti per le famiglie | la classifica delle città più care

(Di martedì 16 aprile 2024) Nel mese di marzo del 2024, l’Istituto Nazionale di Statistica (Istat) ha riportato che l’Indice Nazionale dei Prezzi al Consumo (abbreviato in Nic) per l’intera collettività, escludendo i tabacchi, non ha registrato variazioni rispetto al mese precedente, ma ha mostrato un aumento dell’1,2% rispetto allo stesso periodo dell’precedente, superando il +0,8% registrato il mese precedente. La stima preliminare era del +1,3%. Inoltre, l’Istat ha comunicato cheacquisita per il 2024 è del +0,5% per l’indice generale e del +1,2% per la componente di fondo. Cala il prezzo del carrello, giù i beni non energetici Lo scorso mese l’Istat aveva confermato una crescita deldello 0,8%, con i prezzi del carrello della spesa e degli alimentari in aumento. A marzo invece il costo dei beni di prima necessità scende. I prezzi ...