Linea ferroviaria adriatica | lavori | treni da e per la Puglia | variazioni Fino a venerdì

(Di martedì 16 aprile 2024) Di seguito un comunicato diffuso datalia: Dal lunedì 8 a12 e da lunedì 15 a19 aprile, perdi manutenzione e potenziamento infrastrutturale e tecnologico tra San Vito Lanciano e San Severo, alcunisubiscono le modifiche indicate di seguito. Modifiche previste dall’Orario di Servizio in vigore deiFrecciarossa, Intercity e Intercity Notte: • dall’8 al 12 e dal 15 al 19 aprile iFrecciarossa della relazione Torino/Milano/Venezia – Bari/Lecce/Taranto: subiscono limitazioni di percorso nelle stazioni di Ancona o Pescara e non viaggiano nella tratta finale; iFR 8810, FR 9806, FR 8814, FR 8820 (anche il 13 e il 20 aprile), FR 8824, FR 9808 hanno origine da Pescara;FR 8816, FR ...

BOSCONERO - Guasto in stazione, treni cancellati sulla Linea Rivarolo-Chieri - A Volpiano, in seguito alla richiesta pervenuta da Rete ferroviaria Italiana viene disposta, per ragioni di sicurezza e di massima urgenza, chiude di nuovo il passaggio a livello della stazione ...quotidianocanavese

Pietra Ligure: investito da un treno merci, clochard grave al Santa Corona - Trasportato in codice rosso al Pronto soccorso. La circolazione dei treni è stata sospesa subito dopo l’incidente avvenuto intorno alle 19,30. Sull’episodio ...ilsecoloxix

Albuzzano, le sbarre non si alzano: gli automobilisti chiamano i carabinieri - Albuzzano. Le sbarre non si alzano e gli automobilisti infuriati chiamano i carabinieri. E ’successo domenica sera in via Alperolino sulla Linea ferroviaria Pavia-Codogno. Dopo l’intervento dei ...laprovinciapavese.gelocal