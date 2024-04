L’incredibile morte della famosa Influencer Scatta selfie su pontile proibito e precipita VIDEO

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 16 aprile 2024) Fra i modi più assurdi per morire, c’è sicuramente da annoverare quello “scelto” da unaRussa. Inessa Polenko, 39 anni, donna bellissima che di mestiere oltre all’faceva l’estetista ed era molto seguita sui social, mentre era in vacanza nella località di Gagry, in Georgia ha deciso dirsi uno, più probabilmente, di girare un breve. Come vogliono le regoleRete, per mantenere alta l’attenzione su di sé le persone che vivono (e guadagnano) grazie a ciò che pubblicano sui social devono inventarsi sempre qualcosa di nuovo. Per questo a Inessa è sembrata un’idea accettabile scavalcare una barriera di sicurezza che impediva l’accesso a una piattaforma vietata ai visitatori. Anche se a pochi metri di distanza ce n’era una ...