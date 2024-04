L' importanza del sonno è ormai nota | ma i disturbi a esso legato sono in aumento Ecco come la tecnologia può aiutarci a monitorarlo e alcune curiose credenze dal mondo legate al dormire bene

(Di martedì 16 aprile 2024) «Ilè la catena d’oro che tiene insieme la salute e il nostro corpo». Lo disse Thomas Dekker, scrittore e drammaturgo inglese dell’età elisabettiana, ma è una consapevolezza innata che tutta l’umanità possiede e tramanda da generazioni. Secondo le ultime rilevazioni dell’Associazione Italiana Medicina del(AIMS), circa 13,4 milioni di italiani soffrono di insonnia. Tuttavia, il 46% di coloro che neaffetti non intraprende alcuna azione per risolvere il problema. 8 ...

Affrontare i bisogni emotivi degli anziani non è solo una questione di abilità, ma di cuore. Scopri come l'empatia e la pazienza possono trasformare l'assistenza quotidiana in un supporto amorevole e ... (digipackline)

(Adnkronos) – Il negozio di Lago Patria, in provincia di Napoli, è gestito da Eleonora Quartucci e Arianna Vriale, mamme che hanno trasformato l’attenzione per i loro bambini in missione ... (corrieretoscano)

Buona la prima per l'Atletica Endas, miglior prestazione italiana under 18 sui 120 metri per Sofia Collini - Gli sprint sulle distanze “spurie”, quelle non comprese nel programma olimpico, sono una tradizione dei primi meeting in calendario, un test di valutazione che la velocista cervese cresciuta nel vivai ...cesenatoday

L’ipnosi clinica: la medicina stringe un’alleanza terapeutica con il paziente - Il medico Danilo Sirigu e la sua tecnica innovativa che consente al paziente di affrontare più serenamente un intervento e di entrare in relazione con il proprio corpo ...vita

Monza, l’Associazione Imprenditori Nord Milano arriva in Brianza - MONZA (ITALPRESS) - Erano più di 200 gli imprenditori che ieri sera hanno partecipato all'evento organizzato dall'Associazione Imprenditori Nord Milano ch ...italpress