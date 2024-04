Lilli Gruber | “Le ragazze la vogliono come quelle delle pornostar”

(Di martedì 16 aprile 2024) Pubblicato il 16 Aprile, 2024 Ormai non sembrano esserci più limiti. Si ricorre al chirurgo estetico anche per interventi che nulla hanno a vedere con la necessità, col bisogno di sentirsi meglio col proprio corpo e, quindi, con la psiche. Lo denuncia quel che ha rivelato. La giornalista, durante la presentazione del suo nuovo libro “Non farti fottere –il supermercato del porno online ti ruba fantasia, desiderio e dati personali” nel salotto di Fabio Fazio a Che tempo che fa ha raccontato quel che ha saputo da Alessandra Graziottin. La nota ginecologa e oncologa le ha raccontato che “C’è un aumento dichericorrere alla chirurgia plastica genitale perché o i loro fidanzati glielo chiedono ma anche loro, perché ormai anche levedono i ...

“Indovinate chi sono le protagoniste principali del porno online ? Le donne, che hanno un ruolo degradante, sono sottomesse, malmenate. Il tema concerne tutti. Non possiamo delegare al porno ... (milleunadonna)

Lilli Gruber ha partecipato all’ultima puntata di “Che Tempo Che Fa” per presentare il suo nuovo libro “Non farti fottere – Come il supermercato del porno online ti ruba fantasia, desiderio e dati ... (ilfattoquotidiano)

Lilli Gruber ha partecipato all’ultima puntata di “Che Tempo Che Fa” per presentare il suo nuovo libro “Non farti fottere – Come il supermercato del porno online ti ruba fantasia, desiderio e dati ... (ilfattoquotidiano)

Escalation Israele-Iran rischio terrorismo in Italia, Caracciolo a Otto e Mezzo: “Non c’è da preoccuparsi" - Caracciolo spiega a La7 le possibili conseguenze per l'Italia dell'escalation tra Israele e Iran. Allarme terrorismo: "Non c'è da preoccuparsi" ...notizie.virgilio

Lilli Gruber da Fazio per il nuovo libro, la battuta al conduttore: “Hai fatto un po’ fatica a dire il titolo” - Lilli Gruber presenta il suo ultimo libro a Che Tempo Che Fa. Parte la battuta a Fabio Fazio sul titolo: "Hai fatto fatica a dirlo" ...notizie.virgilio

L’ha capito pure Schlein, Amadeus pianga poco e la Gruber: quindi, oggi… - Lilli Gruber ha scritto un libro (un libro, non un articolo) sul porno. “La pornografia online non è una catastrofe naturale, è un fenomeno creato, sviluppato e gestito dagli uomini. Con i disastri cl ...informazione