Libri | esce ‘Tra Russia e Ucraina’ | di Alessandro Cassieri

(Di martedì 16 aprile 2024) Roma, 16 apr. (Adnkronos) – Raipresentae Ucraina. Diario del conflitto dalle origini a oggi’, di. Un viaggio lungo oltre trent?anni sull?asse Mosca-Kiev in un libro-reportage che riavvolge il nastro fino al 1991, anno dell?indipendenza dell?Ucraina dall?Urss. In un intenso e avventuroso racconto in prima persona,attraversa decine di volte un confine, di anno in anno sempre più armato, spingendosi anche in Ossezia e Georgia, Crimea e Donbass, Kirghizistan e Afghanistan, America e Cina. Alle pagine del libro, da testimone oculare, l?autore consegna gli incontri con Capi di Stato, spie, militari e leader politici che decideranno le sorti della regione. Da Gorbaciov a Putin, da William Colby a Shevardnadze, da Vernon Walters a Saakashvili, ...

Salman Rushdie, rispondo alla violenza con l'arte - In un'America in cui "la censura da destra e da sinistra minaccia la libertà di espressione", Salman Rushdie torna alla ribalta con Knife - Coltello, un nuovo libro - che esce domani anche in Italia c ...ansa

Come sta Mauro Improta Si sta riprendendo e domani esce il libro di ricette scritto con Mattia - Come sta Mauro Improta Si sta riprendendo e oggi è tornato nella cucina di E' sempre mezzogiorno e per padre e figlio c'è una bella novità ...ultimenotizieflash

esce La biblioteca di Raskolnikov, Libri e democrazia - AA.VV., LA BIBLIOTECA DI RASKOLNIKOV - A CURA DI SIMONETTA FIORI (EINAUDI, PP. 232, EURO 18) La macchina morbida di Burroughs, Delitto e castigo di Dostoevskij, Todo modo di Sciascia, La democrazia in ...ansa