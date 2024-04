“Li imboccava fino a farli vomitare e poi li picchiava” maestra di asilo nido arrestata a Milano

(Di martedì 16 aprile 2024) Urla, strattonamenti, minacce e violenze fisiche contro i piccoli: almeno dieci bambini di pochi mesi o di un anno appena. Unadi undel Comune diè stataper maltrattamenti aggravati contro i bimbi che doveva accudire. Le indagini sono partite dopo una denuncia della stessa Direzione area servizi dell’infanzia di Palazzo Marino grazie alle segnalazioni di altre educatrici dell’, che più volte erano intervenute per aiutare i piccoli. Gli investigatori hanno collocato, tra il 7 febbraio scorso e il primo marzo, delle microcamere e così hanno registrato attraverso le “intercettazioni ambientali” tutti gli episodi di “violenza fisica e psicologica” sui bimbi. E si è arrivati all’arresto. La 45enne, assunta come educatrice dal ’96 e in servizio in ...

Maltrattava bimbi all'asilo nido: arrestata una maestra - I bimbi, di meno di un anno o poco più, dovevano seguire i suoi "ordini" e lei li imboccava forzatamente "nonostante non avessero ancora deglutito", si legge negli atti, fino a "procurare loro il ...notizie.tiscali

Urla e violenze su bimbi di pochi mesi, arrestata maestra “priva di empatia”: li imboccava provocando loro il vomito - Una maestra d’asilo ed educatrice di 45 anni è stata arrestata a Milano per maltrattamenti a dei bambini. Gli atti violenti sarebbero stati quotidiani, nei confronti di almeno dieci bimbi di pochi mes ...tecnicadellascuola

Maestra del nido arrestata per maltrattamenti: “Bimbi di un anno ingozzati fino a farli vomitare” - Milano, le testimonianze delle colleghe della 45enne finita in manette: “Non gli dava da bere per non doverli cambiare, per farli dormire gli copriva la testa rischiando di farli soffocare” ...ilgiorno