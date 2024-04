Lezioni dalla notte insonne illuminata da droni e missili fra Gerusalemme | Gaza e l’Ucraina

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di martedì 16 aprile 2024) Ora sembra che la partita che si è giocata lafra sabato e domenica non abbia riguardato il vero campionato: un’amichevole, giocata fuori casa un po’ da tutti. Non era detto che andasse così, non è mai detto, nemmeno quando ci si premura di ridurre i rischi al minimo. A posteriori, si è trattato di uno spettacolare esperimento reciproco, sia pure al costo piuttosto esoso di un mezzo miliardo di dollari, o poco meno. Per una. Io, che per una deformazione professionale, diciamo, ho aspettato sveglio sveglissimo che i più lenti deiarrivassero a destinazione, cioè non ci arrivassero, e facesse giorno, mi sono chiesto come si comportassero i miei simili nelle varie parti del mondo. Con una gran simpatia per quelle e quelli che, dopo aver ascoltato un ultimo telegiornale sull’orario esatto in cui sarebbero arrivati nel ...