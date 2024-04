L' ex sindaco-sceriffo Gentilini guida a 94 anni e investe una donna Toglietegli la patente | lui risponde così

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 16 aprile 2024) TraNovanta e Duemila era famoso come "il" di Treviso. Oggi Giancarlodine ha 94ed è un arzillo, combattivo signore che non rinuncerà are neppure l'incidente in auto che lo ha visto coinvolto nei giorni scorsi. La mattina di domenica scorsa l'ex big della Lega, tra i primi esponenti politici ad alzare la bandiera "legge e ordine", applicandola anche all'immigrazione e con toni mediatici assai aspri, come primo punto della propria agenda amministrativa, era a bordo della sua vettura e stava rientrando a casa con la moglie quando all'improvviso si è ritrovato davanti una, una runner che stava attraversando sulle strisce pedonali lungo un ampio viale di Treviso. L'exnon ...