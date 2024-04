Lewis | capitan sventura Rottura del crociato | addio volata Champions Fergie | Sono devastato»

(Di martedì 16 aprile 2024) Stagione finita perFerguson. L’ottimismo di Thiago Motta nel dopo partita con il Monza non ha trovato riscontro. "è un ragazzo che ha tanta energia, spero di averlo a Roma", aveva detto il tecnico dopo il triplice fischio. Altro che Roma. Stagione finita, arrivederci a settembre-ottobre per ilo che ieri ha commentato così sui social: "dalla notizia di oggi, ma così è la vita. Farò di tutto per tornare migliore e più forte di prima. Grazie per il supporto". Il Bologna perde uno degli uomini chiave e dei titolarissimi di Motta alla vigilia del rush finale e soprattutto dello scontro diretto per il quarto posto con la Roma, in programma lunedì alle 18.30 all’Olimpico. Perde pure uno dei pezzi pregiati in vista del mercato, ma questo, a maggior ragione alla luce ...

Yankees Radio Legend To Retire After Over 35 Years with the Team - Longtime New York Yankees radio broadcaster John Sterling announced his retirement, effective immediately, in a statement on Monday. Sterling initially teased an upcoming Friday press conference to ...msn

Sainz, il capitano che non ti aspetti: condizione mentale, feeling con la Ferrari, l'appoggio di Vasseur - Certamente non sarà lui “capitan Futuro”. Nonostante nei 4 anni trascorsi nella Motor Valley abbia fatto veramente cose egregie, il TP Frédéric Vasseur ha ...ilmessaggero