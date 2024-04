Levanto | ripascimento del litorale Il Comune impegna 218mila euro

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 16 aprile 2024) Saranno 4.800 i metri cubi di sabbia e ghiaia che ildiimmetterà sulle spiagge del golfo prima dell’inizio dell’estate per cancellare le profonde cicatrici dell’erosione a cui ilè stato sottoposto dalle mareggiate dello scorso anno. La giunta ha approvato un progetto complessivo diche sarà articolato in due parti: il consueto prelievo annuale di sabbia dallo specchio acqueo della Pietra (1.800 metri cubi, da redistribuire sulle spiagge nel tratto tra i torrenti Gavazzo e Ghiararo), e il deposito di altri tremila metri cubi di materiale di cava sugli arenili tra il Ghiararo e l’area nautica di Vallesanta. Un intervento complessivo diche ilaffronterà attingendo direttamente al bilancio per 35 mila ...