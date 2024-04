L’Eurolega da testa o croce della Virtus Bologna

Leggi tutta la notizia su ultimouomo

(Di martedì 16 aprile 2024) Per la prima volta dopo decenni di guerra fredda, nell’ultima finestra FIBA di qualificazione alle prossime competizioni continentali erano presenti anche giocatori Eurolega di discreta caratura. Nicolò Melli con la maglia azzurra, il rientrante Ricky Rubio nella Spagna di Sergio Scariolo, i madridisti Dzanan Musa e Guerschon Yabusele con Bosnia e Francia, e potrei andare avanti con altri novantacinque nomi. Un appello per la pace cestistica e il bene collettivo. Tra le immagini più significative delle partite delle nazionali in giro per il mondo un paio di mesi fa, una rappresentava particolarmente questo nuovo binomio FIBA-EuroLega: l’abbraccio tra Tornike Shengelia e Gabriel “Iffe” Lundberg, rivali in Georgia-Danimarca e compagni di spogliatoio da diverso tempo: prima con il CSKA Mosca e poi, seppur giunti in Italia in momenti diversi, all’ombra del Nettuno vestendo la maglia ...