Leonardo D’Amico | chi è il compagno di Laura Freddi | “Abbiamo sofferto molto insieme per l’aborto”

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 16 aprile 2024) Il desiderio di un figlio, però, è sempre stato fortissimo e l’amore con l’attualeha permesso adi realizzare quel sogno con la nascita della figlia Ginevra. La showgirl è legata a, fisioterapista della nazionale italiana di beach volley. “È la prima volta che non c’è stata subito quell’attrazione forte. È stata una storia costruita più sul parlare, scambiarci idee, anche cosa in comune che avevamo… ci siamo accorti che, anche la cosa di avere un figlio, era una cosa a quel puntoimportante per entrambi. Quindimessoun puzzle di cose e valori importanti, poi ci siamo innamorati piano piano”, ha raccontato laai ...