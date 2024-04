L’enorme “cuore” bianco di Plutone ha un’origine sorprendentemente violenta | suggerisce un nuovo studio

Leggi tutta la notizia su newsnosh

(Di martedì 16 aprile 2024)Nel 2015, la navicella spaziale New Horizons della NASA ha rivelato una sorpresa sulla superficie di: unche dominava il pianeta nano. L’origine deldiSecondo unorecente, ildi, conosciuto come Tombaugh Regio, si è formato in seguito a una collisione con una roccia ghiacciata più grande della lunghezza del Kansas. Simulazioni e scoperte Utilizzando modelli computerizzati, i ricercatori hanno simulato gli impatti sulla superficie di. Hanno scoperto che ildiè dovuto a una collisione lenta e precisa, caratteristica delle zone più ...