L’editoriale “Made in Italy” | perché difenderlo significa più umanesimo per tutti

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di martedì 16 aprile 2024) Il messaggio giunto ieri – con l’istituzione della prima giornata ufficiale dedicata al “marchio”, sublimazione di un lavoro svolto ogni giorno da parte del meglio della comunità produttiva nazionale – è chiaro: non si gioca (più) col “in”. È finita, questo è l’impegno solenne del governo Meloni, l’epoca in cui fra delocalizzazioni, svendite e desertificazione industriale, dell’eccellenza tricolore si è potuto fare merce da discount quando non da baratto: rigorosamente a perdere. Ciò che “parla” italiano, questo è il mantra, ha un valore unico: porta con sé un codice universale. Un valore che soltanto una lunga e, ahinoi, radicata cultura anti-nazionale, frutto della volontà di un preciso establishment, ha potuto relegare a souvenir; e non ad elemento vivificante su cui costituire la propria identità nel suo rapporto col mondo. Alla base, ...