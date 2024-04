(Di martedì 16 aprile 2024), 16 aprile 2024 – Ilha strappato glidi unae l'ha spintainaldi Como. Laera attraccata a Lierna. A bordo non c'era nessuno, ma i vigili del fuoco hanno dovuto recuperarla per evitare collisioni con altre imzioni e possibili incidenti. A occuparsene sono stati i vigili del fuoco della squadra nautica del distaccamento di Bellano. Non è stato un compito semplice, perché anche loro hanno dovuto far i conti con le raffiche die con le onde. A terra le violente folate d'aria hano invece abbattuto alberi, fatto crollare rami, divelto recinzioni e parzialmente scoperchiato tetto. Sempre i vigili del fuoco hanno ...

Lecco, vento forte: barca rompe gli ormeggi e va alla deriva in mezzo al lago - L'hanno recuperata in vigili del fuoco. Una dozzina gli interventi anche per alberi caduti e tetti scoperchiati ...ilgiorno

Intervento del Soccorso Alpino per un escursionista infortunato a Campo de Boi - Intervento del Soccorso Alpino questa mattina, martedì, per un escursionista infortunato in località Campo de Boi.lecconotizie

Auto si ribalta a Laorca, intervento dei Vigili del Fuoco - Incidente in via Paolo VI a Lecco, nel rione di Laorca, dove un'auto si è ribaltata, per cause al vaglio delle forze dell'ordine ...lecconotizie