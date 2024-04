Lecco | precipita sul Resegone | Giancarlo Botti è morto una settimana dopo il volo di 30 metri

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 16 aprile 2024), 16 aprile 2024 – “Quando verrà il mio momento, vorrei tanto fosse in montagna”. L'ultimo desiderio, confidato più volte agli amici, è stato esaudito. E'infatti in seguito ad una caduta in montagna, l'escursionista bergamasco di Ambievere di 62 anni che lunedì della scorsato sul. Era ricoverato in condizioni disperate all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove si è spento domenica, senza essersi mai più ripreso., alpinista esperto, stava risalendo un canalone, il Comera, insieme ad un amico. Ha perso l'equilibrio ed è scivolato per una trentina dinel canalone. Lo hanno recuperato i sanitari dell'eliambulanza. Le sue condizioni erano parse da subito gravi ...