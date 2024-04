(Di martedì 16 aprile 2024) Tegola per il, che perde Lameckper il finale di: sial. Il classe 2001 si era infortunato durante la pa...

stagione praticamente conclusa per il centrocampista francese del Lecce Mohamed Kaba , uscito anzitempo ieri nella sfida di Frosinone per un... (calciomercato)

Trauma distorsivo con lesione del crociato anteriore per il centrocampista giallorosso LECCE - Il Lecce di Roberto D'Aversa dovrà fare a meno di Mohamed Kaba nella lunga volata per la salvezza. Il ... (ilgiornaleditalia)

Il Milan non vuole fermarsi ed è atteso da un doppio impegno in salsa giallorossa. La squadra di Pioli , che in campionato sembra sempre più vicina al secondo posto, blindato nei confronti della ... (sportface)

L'esterno zambiano sventola bandiera bianca e termina la sua stagione in anticipo - Brutte notizie in casa Lecce. I giallorossi dovranno fare a meno di Lameck Banda nelle ultime sei giornate di campionato, in ...pianetalecce

Lecce, stagione finita per Banda: si opera al ginocchio - Tegola per il Lecce, che perde Lameck Banda per il finale di stagione: si opera al ginocchio. Il classe 2001 si era infortunato durante la partita con il Milan, 31.calciomercato

SALERNITANA, Può essere già in Serie B dopo i viola - Stefano Colantuono continua a predicare dignità per le ultime sei partite ma ormai la matematica della retrocessione in Serie B è dietro l’angolo. La Salernitana ...firenzeviola