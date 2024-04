Le vie del Signore... passano anche dal web

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 16 aprile 2024) Si chiama Don Alberto Ravagnani ed è il sacerdote influencer che racconta Dio attraverso i social. Classe 1993, brianzolo, tifa per i giovani e crede nel rapporto tra generazioni. È consapevole che nella rete i ragazzi sono esposti a una quantità di contenuti in cui rischiano di perdersi. L’idea di utilizzare il web per raggiungerli, e coinvolgerli, gli è venuta nel periodo della pandemia. "L’oratorio San Filippo Neri, a Busto Arsizio, era rimasto chiuso – spiega – e allora, per rimanere vicino ai miei ragazzi, ho dovuto inventarmi un’altra modalità. Così mi sono reso conto che l’evangelizzazione coi social portava frutto".se i giovani "non vedono il futuro come qualcosa di luminoso, tutto cambia quando si rendono conto che è bello essere amati, essere figli, avere un amico, tirare fuori i propri talenti, stare al mondo". A cura di Maurizio Costanzo