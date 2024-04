Le ultime parole della Regina Elisabetta all’ex premier Liz Truss | “Ecco cosa mi ha detto | dovevo darle retta”

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 16 aprile 2024) È stata una dellepersone a parlare con la, primasua morte l’8 settembre 2022. Liz, ex prima ministra del Regno Unito per soli 45 giorni, ha pubblicato su Daily Mail un estratto del suo nuovo libro “Ten Years to Save the West” in cui racconta l’ultimo incontro con la sovrana, due giorni primascomparsa. “Pace yourself”, che si potrebbe tradurre con “Mantieni la calma”, sarebbero lerivolte dallaa Liz. Lanel suo libro ha rivelato l’ultimo scambio diavvenuto con la: “Ci vediamo di nuovo la prossima settimana”. Le due avevano infatti avuto un incontro al Castello di Balmoral ...