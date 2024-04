Le Stelle di Branko | ecco le previsioni di martedì 16 aprile

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 16 aprile 2024) "Ledi", ledell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano.l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di162024. Ariete Tutta da sfruttare la Luna passata nella notte in Leone e oggi in aspetto di trigono con Venere e Sole: questo è amore, passione, fortuna. Sposatevi quando vi pare, la primavera vi riserva ancora tanti momenti così. Visto che siete diventati anche molto venali negli ultimi tempi, sarete contenti di sapere che migliorano gli influssi diretti al lavoro, affari. Giove aggiunge che i nuovi beni arrivano anche dalla famiglia, oppure da una spartizione. Toro Luna si sposta in Leone e chiama verso la famiglia, non per qualche nuovo problema ma semplicemente per studiare meglio i cambiamenti ...