Le responsabilità dei manager. Un convegno per approfondire

(Di martedì 16 aprile 2024) Ledeial centro delin programma domani all’hotel Orologio, a partire dalle 18. Organizzato da FederBologna – Ferrara – Ravenna, associazione di riferimento deiindustriali con circa 3.100 iscritti nelle tre province, organizza il. "Con questo incontro di approfondimento – spiega Andrea Barbieri, vice presidente di FederBologna, Ferrara e Ravenna – vogliamo contribuire a fare chiarezza sui potenziali rischi derivanti dalle deleghe e dalle eventuali procure affidate ai, sugli obblighi assicurativi a loro tutela e sulle possibili tutele assicurative che si possono mettere in campo". Tanti i temi trattati ci sono gli obblighi assicurativi previsti dalla contrattazione nel Ccnl ...

Morte in culla all’Ospedale Sandro Pertini : l’esito dell’indagine della Procura di Roma – Ilcorrieredellacitta.com archivia to il caso legato alla morte di Carlo Mattia, il neonato morto all’Ospedale ... (ilcorrieredellacitta)

Roma, 24 marzo 2024 – Nel giorno dell'ottantesimo anniversario dell'eccidio delle Fosse Ardeatine , quest’anno nella domenica delle Palme, non si è evitata la polemica con l’ Anpi che non ha condiviso ... (quotidiano)

Sanremo: giovedì prossimo visita al carcere di Valle Armea del Sottosegretario alla Giustizia: ... in particolare quello della città dei fiori. "Non intendiamo buttare la croce addosso al governo Meloni " prosegue Pagani - che al di là di qualche misura contraddittoria, non ha responsabilità ...

ManpowerGroup nomina Daniela Caputo nuova Direttrice Sales, Marketing e Innovation: In questo ruolo, la manager avrà la responsabilità di guidare il team dedicato alle Enterprises ... 'I bisogni sempre più sofisticati e personalizzati delle Aziende e dei Candidati sono influenzati oggi ...