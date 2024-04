Le previsioni meteo della capitale per mercoledì 17 aprile

Meteo Roma per oggi? Quali sono le previsioni Meteo che suggeriscono dagli esperti del settore? Ecco che cosa è previsto sul Meteo nella Capitale. Controlliamo come sempre i dati Meteo tramite ... (italiasera)

Il dipartimento della Protezione civile ha emesso per la Puglia l’ allerta con validità dalla prossima mezzanotte per venti ore. Si prevedono “precipitazioni: sparse, anche a carattere di rovescio o ... (noinotizie)

Roma Tempo nel complesso stabile nel corso della giornata con cieli irregolarmente nuvolosi, isolati e rapidi fenomeni non esclusi nel pomeriggio. Variabilità asciutta in serata e ... (romadailynews)

meteo – Violenta grandinata ha colpito nelle scorse ore il Friuli Venezia Giulia, i dettagli - meteo - Maltempo torna a colpire l'Italia, con grandine e intensa ventilazione in Friuli Venezia Giulia: i dettagli ...centrometeoitaliano

meteo, crollo delle temperature di oltre 10 gradi e vento forte - Svolta climatica in Italia nelle prossime ore: dopo il caldo arriva il freddo con un brusco calo delle temperature di ben 10°. Le previsioni ...meteo

Puglia, maltempo: allerta per temporali Protezione civile, previsioni meteo - Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalla prossima mezzanotte per venti ore. Si prevedono “precipitazioni: sparse, anche a carattere di rovescio o ...noinotizie