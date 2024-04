Le notizie sportive del giorno | martedì 16 aprile 2024 | ecco tutto quello che è successo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 16 aprile 2024) Tanto tennis. Ma anche calcio, ciclismo e basket. La giornata sportiva di oggi,16, parte però dalla terra di Bucarest, con la sfida di Lorenzo Sonego contro Joao Fonseca. A Barcellona Matteo Arnaldi dovrà vedersela con Sebastian Baez, mentre poco dopo toccherà a Flavio Cobolli contro Rafa Nadal. A Stoccarda invece è derby azzurro tra Jasmine Paolini e Sara Errani. Poi si passa al ciclismo con la tappa odierna del Tour of the Alps, mentre in serata spazio alla magia della Champions League con le partite Borussia Dortmund-Atletico Madrid e Barcellona-PSG. L’Eurolega di basket invece offre il play-in tra l’Efes e la Virtus Bologna. Sportface.it vi offrirà in questa sezione del sito tutte lepiù importanti della giornata di sport. SportFace.